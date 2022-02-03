Опасность отовсюду: ярославцы жалуются на сосульки, свисающие с крыш

Такую сосульку сфотографировали на одном из балконов в Брагино. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Под ногами снежная каша, над головой – сосульки. Ходить по улицам Ярославля зимой не только трудно, но и опасно. В местных пабликах горожане выкладывают фотографии сосулек, угрожающе нависающих над тротуарами.

- По району Пятерка реально страшно ходить. Мало того, что тротуары не чищены и под снежной кашей лед, еще и сверху грозит опасность. С крыш двух-трехэтажных домов свисают глыбы снега и сосульки, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Это уже прям сталактиты какие-то. У нас на соседнем доме тоже такое чудо висит, но под ней никто не ходит. Все равно очень страшно, весной как начнет все стекать…

- Опасность отовсюду.

Управляющие компании хоть и принимают заявки на очистку крыш от снега и сосулек, но не спешат делать свою работу. Например, заявку из дома №8/51 на улице Жукова УК Ленинского района отправили в середине декабря, сосульки, свисающие с крыши и доходящие до середины окна последнего этажа, убрали только в конце января.

Такая сосулька на крыше дома провисела больше месяца - УК на заявку не реагировала Фото: Полина Вачнадзе

И таких примеров, к сожалению, немало. Ответственные за уборку снега и льда с крыш начинают действовать только в случае ЧП.

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