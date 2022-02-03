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Здоровье3 февраля 2022 8:05

В больнице №9 Ярославля вновь открыли COVID-отделение

Здесь развернули 120 коек
Полина Вачнадзе
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В больнице №9 на Тутаевском шоссе в Ярославле вновь открыли COVID-отделение

В больнице №9 на Тутаевском шоссе в Ярославле вновь открыли COVID-отделение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больнице №9 на Тутаевском шоссе в Ярославле вновь открыли COVID-отделение. Здесь развернули 120 коек для пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

Сейчас в Ярославской области для больных COVID-19 развернуто чуть больше двух тысяч коек. Ежедневно госпитализируется больше 100 человек. Вчера, 2 февраля, в регионе был поставлен очередной рекорд по количеству суточных заражений – заболели 676 ярославцев.

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