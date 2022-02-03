Должник из Ярославской области спрятал автомобиль от приставов под снегом

Чтобы не отдавать машину, должник закопал ее в снег. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Житель Данилова Ярославской области взял кредит в банке под залог автомобиля. Но с платежами возникла проблема и финансовая организация обратилась в суд, требуя изъять залоговое имущество. Суд иск удовлетворил.

Чтобы не расставаться со своим автомобилем, даниловец решил пойти на хитрость. Воспользовавшись тем, что зима в этом году снежная, мужчина закопал машину в сугроб. Однако обман быстро раскрылся, авто нашли, откопали и арестовали.

- Имущество изъято. Если неплательщик в ближайшее время не погасит долги, транспортное средство будет реализовано на публичных торгах, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.