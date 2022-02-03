Заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин переходит на работу в Россотрудничество

Илья Баланин (на фото - в середине) покидает пост заместителя губернатора Ярославской области. ФОТО: страница Ильи Баланина Instagram

Илья Баланин, который занимал пост заместителя губернатора Ярославской области, переходит на работу в Россотрудничество. Указ о назначении его заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству уже подписал глава государства Владимир Путин.

Вчера, 2 февраля, у Ильи Баланина был последний рабочий день в правительстве региона. Администрацией губернатора он руководил с 2019 года, а до этого около трех лет занимал пост заместителя председателя областного правительства-директора департамента финансов. В Ярославль Илья Баланин переехал из Костромы, там он пять лет также возглавлял департамент финансов.