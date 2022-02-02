В Ярославле семь подростков привились от коронавируса

Препарат поступил во все медучреждения, партия рассчитана на 480 подростков. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 2 февраля в детской поликлинике Центральной городской больницы привились от коронавируса первые семь подростков. Вакцинация проходила препаратом "Спутник М". Его главная особенность в том, что антигенов в него введено в пять раз меньше, чем в «Спутник V» для взрослых.

Самой первой вакцинированной стала 15-летняя Евгения Щ. В поликлинику она пришла с мамой.

- Для меня определяющим в принятии решения всегда является факт, а не слухи. Я сама делаю выводы. Истории, что у кого-то что-то пошло не так, меня не интересуют, – отметила мама девочки Людмила Щ.

Препарат поступил во все медучреждения, партия рассчитана на 480 подростков. На вакцину нужно заранее записаться в поликлинику по месту жительства. Перед прививкой подросток пройдет осмотр педиатра. Противопоказаниями к вакцинации являются острые заболевания, обострения хронических, а также тяжелые реакции на прошлые вакцинации и реакции на компоненты препарата.

– Надеяться, что болезнь у ребенка будет протекать в легкой форме, не стоит. Поверьте врачу, который видит каждый день, что ковид может сделать с детским организмом, - пояснила заместитель главного врача по детству ЦГБ Татьяна Басаева.