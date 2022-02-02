Врио губернатора Ярославской области попросили о поддержке придорожных кафе на трассе М8

На данный момент уполномоченный направил обращение в адрес врио губернатора региона. Фото: Альфир Бакиров

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров попросил помощи у врио губернатора Михаила Евраева для владельцев придорожных кафе и гостиниц на трассе М8. Дело в том, что деятельность дорожного бизнеса может ограничить владелец трассы "Холмогоры", если предприниматели не оформят сервитут и переходно-скоростную полосу. Но многие участки являются федеральной собственностью, поэтому требования не совсем корректны, хоть и выдвигаются ради безопасности.

- Увеличилось количество обращений в мой адрес от владельцев кафе, гостиниц и небольших магазинов, расположенных на трассе М-8. Проблема набирает обороты, но решить ее без привлечения органов власти Ярославской области не получится, - сообщил Альфир Бакиров.

На данный момент уполномоченный направил обращение в адрес врио губернатора региона с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь организовать диалог между Упрдор «Холмогоры» и предпринимателями.