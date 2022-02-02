«Учреждение брошено вместе с пациентами»: глава ярославского депздрава раскритиковала работу Семибратовской больницы

Глава ярославского депздрава раскритиковала работу Семибратовской больницы. ФОТО: страница Оксаны Пиклун ВКонтакте

Руководитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун раскритиковала работу больницы Семибратово. Туда главу депздрава, по ее словам, пригласили жители поселка, у которых «душа болит за свое медицинское учреждение».

- И я понимаю причины этой боли. Учреждение брошено вместе с пациентами. Неумелое руководство главного врача ЦРБ Семибратовским отделением привело к тому, что оттуда разбегаются врачи и медсестры, которые годами там работали. Нет хирурга, терапевтов. Как выяснилось, простаивает новый цифровой флюорограф. И это только часть проблем, - написала Оксана Пиклун на своей странице ВКонтакте.

Ситуацию будут постепенно исправлять. Сегодня в больнице должен заработать флюорограф, нашли и терапевта, в ближайшее время будет заключен договор с хирургом.

- Руководитель ЦРБ ежедневно будет докладывать о ситуации с обеспечением льготников лекарственными препаратами, а также о решении тех вопросов, которые сегодня обсуждали с жителями, - уточнила Оксана Пиклун.

Через две недели она пообещала вновь приехать в Семибратово, чтобы оценить проделанную работу.

Но не только негатив остался после посещения ростовского звена здравоохранения. В своем посте глава департамента отметила заведующую детской поликлиникой Ростова Галину Смирнову:

- Она не просто заведующая, но и вторая мама для всех педиатров поликлиники. Каждый детский врач окружен ее вниманием. Поэтому кадровой проблемы здесь практически нет, а выпускники медколледжа и университета стоят даже в очереди, чтобы попасть сюда работать. В этом году в поликлинике начнется капитальный ремонт и Галине Дмитриевне предстоит организовать процесс, чтобы ремонт не отразился на лечебном процессе.