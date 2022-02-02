У жителей Ярославля в квартирах ручьи из-за дырявых крыш

С последнего ремонта в 2018 году прошло всего пару лет. Фото: ОНФ | Ярославская область

Жители дома №22 на улице Нефтяников Ярославля уже больше недели живут с дырявой крышей. Ярославцы раньше всех ощутили на себе приход весны и оттепель. С 21 января с их потолка регулярно идет дождь, а по полу бегут ручьи.

- Меняю ведра каждые три часа. Если ухожу куда-то, кладу на пол одеяло, чтобы оно впитывало воду. Этажом ниже живет семья с маленькими детьми, боюсь затопить. Но уже и там стена сырая под окном», — рассказала пенсионерка Вера Стрельцова с четвертого этажа дома №22.

Оказывается, беда с крышей не первый раз. С последнего ремонта в 2018 году прошло всего пару лет и вот "дамбу" снова прорвало.

- Мы отправились в проблемный дом с представителями управляющей компании и муниципальной жилищной инспекции. Было принято решение об оперативной расчистке снега в местах протечек и обеспечении отвода воды. Как только позволит погода, управляющая компания приступит к ремонту, - рассказали в ОНФ Ярославской области.