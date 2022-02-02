Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 11:43

В Рыбинске бывший зек избил битой соседа по общежитию

Пострадавший обратился в полицию
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении. Позже были выяснены подробности произошедшего: на мужчину с битой напал сосед по общежитию.

- Полицейскими установлено, что в ходе конфликта подозреваемый, используя биту, нанес телесные повреждения потерпевшему. В ходе розыскных мероприятий установлен и задержан 37-летний подозреваемый мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области.

Задержанный свою вину признал. Против него возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

0