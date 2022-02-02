В Рыбинске бывший зек избил битой соседа по общежитию

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении. Позже были выяснены подробности произошедшего: на мужчину с битой напал сосед по общежитию.

- Полицейскими установлено, что в ходе конфликта подозреваемый, используя биту, нанес телесные повреждения потерпевшему. В ходе розыскных мероприятий установлен и задержан 37-летний подозреваемый мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области.

Задержанный свою вину признал. Против него возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.