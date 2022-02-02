В январе 2022 года Управлением Россельхознадзора проверено 2781 куб. м экспортируемой из Ярославской области лесопродукции

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в январе 2022 года было выдано 64 фитосанитарных сертификата на экспортируемую с территории Ярославского региона подкарантинную продукцию. Сертифицировано 2781,058 куб. м лесоматериалов. Экспорт подкарантинной продукции производился в такие страны, как: Италия, Латвия, Литва, Болгария, Польша, Румыния, ФРГ, Чехия, Эстония, Испания, Республика Беларусь, Венгрия. Экспортируемая подкарантинная продукция сопровождается фитосанитарным сертификатом в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера.

Оформлено 14 карантинных сертификатов на 578 куб. м лесоматериалов хвойных пород деревьев, вывозимых из карантинных фитосанитарных зон.

Также в январе 2022 года были проведены мероприятия по контролю подкарантинной продукции, поступившей на территорию Ярославской области из Киргизии и Республики Беларусь. Установлено карантинное фитосанитарное состояние 2,05 т фасоли продовольственной, 259,02 т муки ржаной. Лабораторная экспертиза карантинного фитосанитарного состояния отгружаемой на экспорт и поступающей на территорию региона подкарантинной продукции проводилась Ярославским филиалом ФГБУ «Тверская МВЛ».

При установлении карантинного фитосанитарного состояния экспортируемых и импортирумых грузов нарушений карантинных фитосанитарных требований не установлено. Карантинных объектов в подкарантинной продукции не обнаружено.