Ярославский подрядчик оспаривает решение внести его компанию в список недобросовестных

Подрядчик обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконными расторжение с ним контрактов в одностороннем порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вагинак Погосян, учредитель компании «Ярдорремстрой», которую признали недобросовестным подрядчиком, не согласен с таким решением.

В 2021 году с фирмой «Ярдорремстрой» были заключены контракты на ремонт нескольких объектов. Некоторые из них компания не смогла сдать в срок, к другим, в частности к работам на Октябрьском мосту, даже не приступала. Антимонопольная служба сочла претензии заказчика обоснованными и присвоила «Ярдорремстрою» статус недобросовестного подрядчика, который закреплен до 2024 года.

Подрядчик обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконными расторжение с ним контрактов в одностороннем порядке. Если суд признает за фирмой ее правоту, «Ярдорремстрой» будет исключен из числа недобросовестных компаний.