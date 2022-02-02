В Ярославле иномарка влетела в рейсовый автобус с пассажирами

В ДТП никто из людей не пострадал - только машины. Фото: Комсомольская правда

2 февраля около 11:45 в Ярославле произошла авария с рейсовым автобусом, который ехал по маршруту "Гаврилов-Ям - Ярославль". Столкновение произошло рядом с улицей Доронина.

- Мы отделались легким испугом, чуть лбом не ударились о передние сиденья. Автобус не сильно пострадал, а вот иномарке прилетело. Легковушку, видимо, занесло на снегу, и она в нас впечаталась. Водитель автобуса такой хороший у нас, ехал всю дорогу аккуратно, - рассказал корреспонденту "КП-Ярославль" пассажир автобуса.

В региональном УМВД "Комсомолке" сообщили, что в ДТП никто из людей не пострадал, повреждены только машины.