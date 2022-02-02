В Ярославле заработала первая быстрая зарядная станция для электромобилей

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» ввел в эксплуатацию уникальную для региона зарядную станцию для электромобилей быстрого типа мощностью 90 кВт. Она расположена в Ярославле на территории паркинга торгового центра «Аура».

Благодаря высокой мощности электрическая зарядная станция может полностью зарядить электромобиль всего за 40 минут. Ранее у владельцев электрокаров на этот процесс уходило от 6 до 24 часов. Удобно и то, что одновременно заряжаться здесь могут до 2 электромобилей. Выполнить сессию и отслеживать ее статус можно через мобильное приложение.

До этого в регионе филиал «Россети Центр Ярэнерго» установил пять электрозарядных станций. Все они обладают меньшей мощностью и рассчитаны на более долгий срок зарядки. Развитие сети станций позволит владельцам более комфортно пользоваться электротранспором.

- Популярность электромобилей растет, как и спрос на удобные и быстрые зарядные станции. Мы идем в ногу со временем и поддерживаем создание электротранспортной инфраструктуры, – рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.