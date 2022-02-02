В Ярославской области около 40 школ закрыли на карантин

В Ярославской области на карантин закрыты 37 образовательных учреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области продолжают уходить на карантин школы. По данным департамента образования региона на 1 февраля, закрыты 37 образовательных учреждений. В основном – из-за ОРВИ. Информация обновляется ежедневно и сегодня ситуация может поменяться, скорее всего, в сторону увеличения «карантинных» школ.

Образовательный процесс прерван у учеников школ в Ярославле, Тутаевском, Брейтовском, Угличском, Ростовском, Гаврилов-Ямском районах.

Не лучше ситуация и в детских садах – они также закрываются на карантин по ОРВИ и коронавирусу.