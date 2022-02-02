Симфонические саундтреки в исполнении камерного оркестра Sonorus в Ярославле!

Магические мелодии фильма уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus – да будет звук!

13 марта 2022 г.

Начало в 19:00

Место проведения: Дворец Молодежи

Билеты онлайн и в кассах города. А также здесь.