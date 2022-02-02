Сотрудников Тутаевской администрации отправили на удаленку

Администрация Тутаевского района перешла на удаленный режим работы

Администрация Тутаевского района перешла на удаленный режим работы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

- В администрации в настоящий момент болеет уже 41 сотрудник, это не считая муниципальные учреждения. Поэтому решили все основные совещания и встречи перевести в онлайн-формат. Онлайн-планерки назначаются почти каждый час, мы стараемся не терять в продуктивности, - написал Дмитрий Юнусов.

Многие работники, несмотря на больничный, продолжают выполнять свои обязанности.