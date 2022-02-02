Февраль в Ярославле будет аномально теплым

К середине февраля возможно арктическое вторжение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зима 2022 года стала по-особенному снежной и теплой. В Москве, например, снега выпало на 30% больше, чем обычно, а январь был почти на градус теплее климатической нормы. Ярославль от этих значений тоже недалеко ушел. Была вероятность, что на улице станет морознее в феврале, но традиционно самый холодный месяц в году внес свои коррективы.

- Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватит эту теплую эстафету, но и увеличит аномалию. По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в последний месяц зимы на 2-4 градуса превысит многолетние значения. Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, - сообщили в центр "Фобос".

К середине февраля возможно арктическое вторжение, и температура воздуха снова станет приемлемой, но к концу месяца опять будет тепло.