Ярославский ХК «Локомотив» прокомментировал «дело Рида Буше» Фото: Правительство Ярославской области

Хоккейный клуб «Локомотив» выступил с официальным заявлением после того, как стал известен приговор по уголовному делу игрока Рида Буше. Нападающего признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и назначили условный срок.

- Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса - от детско-юношеских школ до основной команды - правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США. В то же время, ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес Клуба и Лиги официальных документов со стороны американского суда, - говорится в заявлении.

После этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству «железнодорожников» с сужденным игроком.