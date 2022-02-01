В Ярославле сделают подсветку исторического центра за 300 миллионов рублей

Статусу столица Золотого кольца нужно соответствовать и выглядеть достойно. Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатор Ярославской области сообщил, что на подсветку исторического центра Ярославля хотят потратить 300 миллионов рублей. Деньги на эти нужды будут выделены из федерального бюджета.

- Мы договорились с нашим федеральным центром, провели такое серьезное с коллегами обсуждение. Нам дополнительно сейчас выделили 300 миллионов рублей из федерального бюджета на подсветку исторического центра, - сообщил ГТРК "Ярославия" врио губернатор на заседания координационного совета.

Также Михаил Евраев аргументировал необходимость дорогостоящих изменений тем, что столица Золотого кольца - это почетный статус. Ему нужно соответствовать и выглядеть достойно.