В Ярославской области решили ликвидировать шесть деревень

В Ярославском районе предложили ликвидировать шесть деревень Фото: Юлия АЛЕХИНА

Муниципальный совет Ярославского района внес в Областную думу законопроект об изменении административно-территориального устройства некоторых сельских округов. Проще говоря, речь идет о ликвидации нескольких деревень и станции Молот Бекреневского сельского поселения. Как говорится в пояснительной записке, эти деревни не имеют собственной территории, там не зарегистрированы жители и недвижимость. Правда, это не касается станции Молот, где жизнь все же присутствует.

Итак, муниципальный совет предложил убрать с карты Ярославского района следующие населенные пункты:

- деревню Дряхлово Курбского сельского округа,

- деревню Тарасцево Курбского сельского округа,

- деревню Иванищево Некрасовского сельского округа,

- деревню Колобиха Ивняковского сельского округа,

- деревню Лопатино Рютневского сельского округа,

- деревню Чурово Глебовского сельского округа,

- станцию Молот Бекреневского сельского округа.

Законопроект уже обсудили в поселениях, теперь решение за депутатами регионального заксобрания.