В Рыбинске произошло братоубийство

Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следователи Рыбинска завершили расследование дела по статье "убийство с особой жестокостью". В марте 2021 года 36-летний местный житель был задержан по подозрению в убийстве своего 45-летнего брата. В тот роковой день мужчины выпивали, поругались, и в один момент рыбинец решил поджечь своего родственника.

- Обвиняемый умышленно разлил приобретенный заранее бензин в прихожей в то время, когда мужчина спал, и поджег его. Потерпевший, проснувшись, не смог покинуть квартиру, поскольку выход был перекрыт огнем, а на окнах были установлены металлические решетки. С полученными ожогами мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. На данный момент обвиняемый находится под стражей.