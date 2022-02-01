Международный день без интернета в Ярославле остался без внимания

Абоненты Tele2 в Ярославской области не сократили, а увеличили потребление интернета Фото: Анастасия Осипова

В этом году на дату события трафик у сотового оператора впервые вырос значительно во всех регионах, «кольцом» окружающих столицу, – в том числе в Ярославской области.

Вопреки ожиданиям, в день социальной инициативы, который выдался на 30 января, абоненты Tele2 в Ярославской области не сократили, а увеличили потребление интернета. Спрос на гигабайты вырос на 5% в сравнении с воскресеньем неделей ранее. Если перевести прирост трафика в абсолютные значения, то за один день суммарно ярославцы увеличили экранное время в интернете практически на 4000 часов. При этом трафик в основном был сконцентрирован в Ярославле и крупных райцентрах – Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе, Любиме и других, сообщили в пресс-службе компании.

По данным статистики, еще год назад ярославцы поддержали Международный день без интернета. Даже в период ограничений, когда услуги мобильной связи имели особое социальное значение, жители на сутки сократили потребление трафика на те же 5%.

Международный день без интернета начали отмечать в 2001 году. По мнению исследователей, инициатором события стал Институт социальных изобретений в Великобритании. Ученые предположили, что праздник позволит привлечь внимание к необходимости соблюдения здорового баланса между временем в соцсетях и в реальной жизни.