В Ярославле из детского дома сбежала 16-летняя девушка

К поискам Арины привлекли волонтеров. Фото: "ЯрСпас"

В из детского дома в Ленинском районе Ярославля ушла 16-летняя Арина Кайнова. Это произошло 28 января. С этого дня никто не знает, где может находиться девушка. К ее поискам привлекли волонтеров.

- Рост Арины 157 сантиметров, она среднего телосложения. У нее русые волосы ниже плеч и карие глаза. В день исчезновения была одета в серый пуховик, коричневую толстовку с капюшоном, синие джинсы, белые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде "ЯрСпас".

Если вы видели пропавшую после 28 января, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 02,102 или 112, либо на горячую линию ЯрСпас по номеру 89109640838.