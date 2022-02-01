У ярославского завода металлоконструкций арестовали имущество за долги

Если сумма долга и исполнительского сбора не будет выплачена в полном объеме, то оборудование будет выставлено на торги. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославское предприятие металлоконструкций накопило многомиллионный долг из-за того, что не платило "коммуналку" за газ и свет. Заводу приходило предупреждение от судебных приставов, что в противном случае в счет пойдет специальное оборудование. Это подействовало, но ненадолго: предприятие выплатило лишь часть долга - остаток превысил 13,5 миллионов рублей.

- Под обременением оказалось оборудование для производства железо-бетонных конструкций. Сейчас имущество оставлено предприятию на ответственное хранение с правом пользования, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Но, если сумма долга и исполнительского сбора не будет выплачена в полном объеме, то оборудование будет выставлено на торги.