Жителя Рыбинска будут судить за применение насилия по отношению к сотруднику ДПС

Мужчина несколько метров проволок инспектора по земле, зажав ему руку стеклом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Рыбинска передано уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Преступление было совершено в августе прошлого года. Сотрудник ДПС остановил «Фольксваген» и попросил у водителя документы для проверки. Так как мужчина водительских прав был лишен, предъявить ему оказалось нечего.

- Злоумышленник стеклом передней двери зажал руку полицейского, который пытался достать ключи из замка зажигания, резко начал движение и провез инспектора около 7 метров по проезжей части. Потерпевший получил закрытую тупую травму руки, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Какое наказание за свои действия понесет рыбинец, теперь будет решать суд.