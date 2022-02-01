Жителя Рыбинска будут судить за применение насилия по отношению к сотруднику ДПС

Мужчина несколько метров проволок инспектора по земле, зажав ему руку стеклом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В суд Рыбинска передано уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Преступление было совершено в августе прошлого года. Сотрудник ДПС остановил «Фольксваген» и попросил у водителя документы для проверки. Так как мужчина водительских прав был лишен, предъявить ему оказалось нечего.
- Злоумышленник стеклом передней двери зажал руку полицейского, который пытался достать ключи из замка зажигания, резко начал движение и провез инспектора около 7 метров по проезжей части. Потерпевший получил закрытую тупую травму руки, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Какое наказание за свои действия понесет рыбинец, теперь будет решать суд.