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Общество1 февраля 2022 8:24

Ярославцы против: в городе завершились публичные слушания по строительству многоэтажек на Пятерке

Последнее слово остается за мэром
Полина Вачнадзе
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Жители Пятерки против строительства многоэтажки

Жители Пятерки против строительства многоэтажки

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершились публичные слушания по строительству многоэтажных домов на улице Жукова. Компания «Ярославльзаказчик» обратилась в КУМИ с просьбой разрешить на земельном участке в районе дома №17а высотную застройку. Сейчас на территории, которая находится в собственности фирмы, возможно строительство домов до 8 этажей, компания просит дать добро на возведение многоэтажек от 9 до 25 этажей. В планах «Ярославльзаказчика» - строительство 10-этажной высотки.

Вопрос вынесли на обсуждение жителей близлежащих малоэтажных домов. Большинство из них оказалось против. Ярославцы уже написали врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву письмо с просьбой защитить их интересы. По мнению горожан, многоэтажка существенно увеличит нагрузку на старую коммунальную систему и окончательно ее добьет.

- Жители соседних прилегающих зданий, по первым данным, по голосованию, известно, что против данной застройки, - сказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. – Подведем итоги до конца недели. Протокол будет рассмотрен комиссией по правилам землепользования и застройки, заключение направлено мэру.

Окончательное решение останется за ним.

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