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Общество1 февраля 2022 7:44

Назначен новый пресс-секретарь главы Ярославской области

Исполняющим обязанности начальника управления массовых коммуникаций и пресс-секретаря губернатора стала Анна Кулигина
Полина Вачнадзе
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Пресс-секретарем главы Ярославской области стала Анна Кулигина. ФОТО: страница Анны Кулигиной, "Фейсбук"

Пресс-секретарем главы Ярославской области стала Анна Кулигина. ФОТО: страница Анны Кулигиной, "Фейсбук"

Анна Кулигина назначена исполняющим обязанности руководителя управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области и пресс-секретаря губернатора региона. Информация уже размещена на сайте областного УМК.

С ярославскими средствами массовой информации Анна Кулигина работает более 10 лет. До перехода в УМК являлась корреспондентом в ВГТРК «Ярославия».

До конца января этого года главой управления массовых коммуникаций и пресс-секретарем губернатора области работала Ирина Горюнова. Как она сообщила на своей странице в «Фейсбуке», ей было необходимо вернуться в Москву «по личным обстоятельствам».

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