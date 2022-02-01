120 пациентов с COVID-19 в Ярославской области находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии

Число госпитализированных с коронавирусом увеличивается ежедневно Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области ежедневно растет число заболевших коронавирусом, увеличивается и количество госпитализаций.

На данный момент под прием пациентов с COVID-19 перепрофилированы 18 клиник региона: по четыре в Ярославле и Рыбинске, а также Гаврилов-Ямская, Даниловская, Переславская, Тутаевская, Угличская, Ярославская, Ростовская, Некрасовская, Некоузская и Борисоглебская центральные районные больницы. На прием больных с коронавирусом работают 1875 коек, 1502 из них заняты.

По данным регионального департамента здравоохранения, состояние 120 пациентов тяжелое и крайне тяжелое. У 1347 ярославцев состояние здоровья средней степени тяжести.