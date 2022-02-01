В Рыбинске установят игровую площадку с миниатюрными городскими достопримечательностями

Уменьшенные копии рыбинских достопримечательностей совместят с игровыми элементами Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске появится интересная игровая площадка – помимо развлечений для детей, на ней установят миниатюрные городские достопримечательности. Проект, который будет называться «Маленький Рыбинск», придумали и разработали воспитанники Кванториума.

- Ребята оформили свои идеи в рисунках и объемных моделях, все это передали на проработку в департамент архитектуры. И сейчас мы имеем эксклюзивный проект, который реализуем в этом году по программе «Наш двор». На эти цели выделено 25 миллионов рублей, - сказал и.о.главы города Алексей Рябченков.

Игровую зону сделают на месте старого детского городка в Волжском парке. Входная группа будет выполнена в виде логотипа Рыбинска. В парке установят уменьшенные копии пожарной каланчи, железнодорожного вокзала и водонапорной башни – их совместят с игровыми элементами: горками, канатными мостиками, переходами и качелями. Также установят лавочки, сделают современное безопасное покрытие и озеленят территорию.