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Общество30 января 2022 15:00

Прошла фитосанитарный контроль подкарантинная продукция из Ярославской области, предназначенная на экспорт

В январе 2022 года специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведен досмотр паллет из хвойных пород деревьев, предназначенных на экспорт в Латвию
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Досмотр проводился на основании заявления, поступившего от юридического лица в Управление в соответствие с ФЗ от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», с учётом карантинных фитосанитарных требований страны-импортёра.

В ходе досмотра от отправляемой партии специалистами Управления отобраны образцы с целью установления карантинного фитосанитарного состояния.

По результатам осмотра подкарантинной продукции, заключения лабораторной экспертизы Ярославского филиала ФГБУ «Тверская МВЛ», заявления с необходимым пакетом документов в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 г. № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного, карантинного сертификата» грузоотправителю выдан фитосанитарный сертификат.

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