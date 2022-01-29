Мировой суд Ярославской области за воспрепятствование проверке привлек собственника земельного участка к административной ответственности

Правообладателю принадлежит на праве собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 38 гектар в Пестрецовском сельском округе Ярославского района Ярославской области. Согласно выданному предписанию собственнику необходимо было провести мероприятия по ликвидации зарастания сельскохозяйственных угодий многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью, привести земельный участок в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

В рамках проверки гражданину было направленно мотивированное требование о направлении им документов о рациональном использовании земельного участка, об исполнении предписания и ведении сельскохозяйственной производственной деятельности, о разработке проекта культуртехнических работ. В установленный срок документы в Управление не поступили.

В связи с этим, по факту воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), территориальным Управлением в отношении гражданина Российской Федерации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ* и направлено в мировой суд.

В январе 2022 года в ведомство поступило постановление мирового суда о признании собственника виновным в совершении административного правонарушения по вышеуказанной статье. Назначено административное наказание в виде штрафа.

По результатам проведенной внеплановой проверки землевладельцу вновь выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства с установленным сроком исполнения, которое находится на контроле должностных лиц Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.