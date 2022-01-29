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Общество29 января 2022 12:00

Цветочная продукция, зараженная вредителем карантинного значения, уничтожена

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Специалистами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в связи с обнаружением в партии срезки цветов и бутонов турецкой гвоздики западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), наличие которого в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза, индивидуальному предпринимателю, в адрес которого поступила продукция, было направлено уведомление о принятии одной из следующих карантинных фитосанитарных мер: обеззараживание зараженной подкарантинной продукции или ее уничтожение.

Согласно решению владельца подкарантинной продукции в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вся партия зараженных растений уничтожена в полном объеме методом сжигания при соблюдении условий, не создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, причинения ущерба окружающей среде.

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