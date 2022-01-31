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Здоровье31 января 2022 14:58

Как ярославцам стать волонтерами #МыВместе и куда обратиться за помощью

Рассказываем, кто может стать волонтером и что для этого нужно сделать
Полина Вачнадзе
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Рассказываем, кто может стать волонтером и что для этого нужно сделать

Рассказываем, кто может стать волонтером и что для этого нужно сделать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области продолжается набор волонтеров в рамках акции #МыВместе. Любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет может стать добровольцем. Чаще всего они оказывают помощь маломобильным ярославцам и пожилым людям, которые сейчас находятся на самоизоляции. Волонтеры покупают продукты и лекарства, а также помогают оплачивать коммунальные услуги.

Чтобы записаться в ряды участников акции, нужно выбрать направление помощи и подать заявку здесь, либо позвонить по телефону 8(4852)25-13-25.

Оставить заявку на оказание помощи можно через горячую линию ОНФ по номеру 8(800)200-34-11.

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