В Ярославле "накрыли" подпольное казино

На данный момент устанавливаются другие участники игорной группы. Фото: Павел КЛОКОВ

В Дзержинском районе Ярославля незаконно работало подпольное казино. Существование заведения стало под вопросом 20 января, когда адрес места проведения азартных игр стал известен ярославским следователям и полицейским. Оперативная группа на месте задержала 36-летнюю организатора преступной группы.

- До 20 января текущего года подозреваемая, а также неустановленные лица, находясь в помещении, расположенном в одном из домов по проспекту Дзержинского города Ярославля, действуя в составе организованной группы, осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Кроме этого, полицейские сообщают, что в распоряжении казино было 22 игровых аппарата - все они изъяты. На данный момент устанавливаются другие участники игорной группы.