Итоги досмотра импортных и экспортных грузов с продукцией растительного происхождения за прошедшую неделю

С 24 по 28 января 2022 года специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Ярославской области специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям досмотрено 1231,953м³ лесопродукции, 44 штуки упаковочного материала, оформлено 34 фитосанитарных сертификата при отправке грузов в Болгарию, Республику Беларусь, Чехию, Эстонию, ФРГ, Венгрию, Италию, Латвию, Литву, Польшу, Испанию. При вывозе с территории Ярославской области из карантинных фитосанитарных зон досмотрено 311,0 м³ лесоматериалов. Оформлено 7 электронных карантинных сертификатов.

На прошлой неделе сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в местах завершения таможенного оформления проведен карантинный фитосанитарный досмотр в режиме импорта партий семенного материала, кофе, чая, торфа, упаковочного материала и лекарственного сырья:

289,4 т кофе, происхождение Бразилия, Колумбия, Литва (15 партий); 128,7 т чая, происхождение Индия, Турция, Шри-Ланка (7 партий); 17,25 т семян многолетних трав, происхождение Дания (1 партия); 57,8 т торфа, происхождение Литва (3 партии); 23,6 т лекарственного сырья, происхождение Германия, Латвия, Польша (3 партии); 18250 посадочных единиц семенного материала, происхождение Франция, Италия (3 партии); 21,2 т пшеничной муки, происхождение Италия (1 партия); 340 штук упаковочного материала, происхождение Венгрия (3 партии). Карантинных объектов в указанной продукции не выявлено.