В Ярославле задержали двоих подозреваемых в краже подъездных дверей

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража". Фото: УМВД России по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля в одном из многоквартирных домов пропали подъездные двери. Жители обратились в полицию и оказалось, что "испариться" металлу помогли двое мужчин: неработающие 32-летний и 29-летний ярославцы.

Оказалось, что двери парни стащили с целью подзаработать.

- Похищенное сдали в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража". Кроме этого, полицейские проверяют причастность задержанных к другим подобным преступлениям.