Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 13:03

В Ярославле задержали двоих подозреваемых в краже подъездных дверей

Мужчины решили подзаработать на имуществе ярославцев
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража". Фото: УМВД России по Ярославской области

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража". Фото: УМВД России по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля в одном из многоквартирных домов пропали подъездные двери. Жители обратились в полицию и оказалось, что "испариться" металлу помогли двое мужчин: неработающие 32-летний и 29-летний ярославцы.

Оказалось, что двери парни стащили с целью подзаработать.

- Похищенное сдали в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража". Кроме этого, полицейские проверяют причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

0