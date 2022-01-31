В Рыбинске идет большая закупка книг для новой модельной библиотеке

Называться новая библиотека будет "Взлетная полоса". Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске активно готовятся к открытию модельной библиотеке на улице Моторостроителей №11, которая начнет работу уже осенью 2022 года. Сейчас специалисты обновляют книжный фонд: вдобавок к имеющейся литературе - докупят еще 2000 книг. Кроме художественных изданий, подбирается специальная научно-техническая, отраслевая и профориентационная литература.

- - Скоморохова гора – микрорайон моторостроителей. Обновленная библиотека должна стать точкой притяжения для жителей разных возрастных категорий, своеобразным интеллектуальным центром. Соответственно, и литературу подбираем по темам самолето- и двигателестроения, - рассказала заместитель директора МУК Централизованная библиотечная система Светлана Николаева.

Называться новая библиотека будет "Взлетная полоса". Интерьер дизайнеры создадут подстать "имени". На данный момент завершается разработка проектно-сметной документации, затем будут проведены работы по ремонту помещений, закупка оборудования и мебели.