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Общество31 января 2022 12:02

Ярославцы для будущей работы выбирают телеком-компании

Стало известно, в какой компании нравится работать жителям нашего региона
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Уровень вовлеченности персонала в компанию Tele2 составил рекордные 87%

Уровень вовлеченности персонала в компанию Tele2 составил рекордные 87%

Фото: Олег ЗОЛОТО

Международная компания в сфере консалтинга Kincentric провела HR-исследование. Стало известно, что уровень вовлеченности персонала в компанию Tele2 составил рекордные 87%, что выше, чем в успешных телекоммуникационных компаниях Европы, и превышает показатели лучших работодателей мира.

- Системная работа с вовлеченностью в нашу компанию велась всегда, но предыдущие два года выпали на пандемию, поэтому абсолютным приоритетом для компании в этот период стали безопасность и здоровье людей, – рассказала заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова. – Мы глубоко убеждены: забота о сотрудниках – это лучшая инвестиция, которая самым позитивным образом влияет на финансовые результаты бизнеса. Итоги исследования в очередной раз подтвердили, что выбранная стратегия в сфере управления и развития персонала ведет к достижению нашей стратегической цели быть лучшим работодателем.

Добавим, что по итогам исследования Tele2 была сертифицирована как лучший работодатель в России по методологии Kincentric. Это звание получают компании, в которых вовлеченность, гибкость и адаптивность, вовлекающее лидерство и фокус на сотрудников достигают выдающихся значений по сравнению с другими организациями, сообщили в пресс-службе оператора.

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