Россельхознадзором выявлена продукция с истекшим сроком годности

В январе 2022 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям установлено, что уполномоченным лицом ООО «Веста» оформлено в ФГИС «Меркурий» сразу несколько ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию с истекшим сроком годности: треска атлантическая соломка, сушено-вяленая пищевая рыбная продукция, ставридка пласт "Ставридка серебристая", кальмар гигантский стружка, срок годности которой истек в сентябре 2021 года.

Управление напоминает, что указанные действия приводят к нарушению требований ст.15, 18 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1; ст.5 гл. I, п.п. 7, 12 ст.17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

В силу ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям.

Управлением была приостановлена регистрация уполномоченного лица ООО «Веста» во ФГИС «ВетИС» на 40 дней.