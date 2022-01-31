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Общество31 января 2022 12:12

Ярославские поезда оборудуют Wi-Fi

Воспользоваться им смогут пассажиры 30 электропоездов
Полина Вачнадзе
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30 электропоездов Ярославской, Ивановской и Архангельской областей будут оборудованы Wi-Fi

30 электропоездов Ярославской, Ивановской и Архангельской областей будут оборудованы Wi-Fi

Фото: Егор ТКАЧЕНКО

30 электропоездов Ярославской, Ивановской и Архангельской областей будут оборудованы Wi-Fi. Системы установят на поездах РА-3 и ВЛТ, закупка на оказание соответствующих услуг уже началась. Максимальная сумма контракта – 1,9 миллиона рублей.

Подключиться к Сети пассажиры электропоездов смогут по номеру мобильного телефона – пароль придет по смс. Мультимедийный контент: фильмы, мультфильмы, фильмы для детей, хобби и увлечения.

Сейчас идет подача заявок, к 7 февраля планируют определить подрядчика.

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