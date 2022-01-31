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Общество31 января 2022 11:33

В Ярославской области в выходные пропали двое подростков

Ребят до сих пор не могут найти
Полина Вачнадзе
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В выходные в Ярославской области пропали подростки. ФОТО: группа "ЯрСпас" Вконтакте

В выходные в Ярославской области пропали подростки. ФОТО: группа "ЯрСпас" Вконтакте

В Ярославской области за два выходных дня пропали двое подростков.

13-летний Никита Е. ушел из дома во Фрунзенском районе Ярославля в субботу, 29 января. Подросток выглядит на свой возраст, рост 155 сантиметров, худощавый, рыжеволосый. Был одет в черную куртку с красными вставками по бокам, серую шапку с оранжевыми полосами, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

На следующий день, 30 января, в Ростове пропала 14-летняя Ульяна К. У девушки черные волосы, стрижка каре, карие глаза. Была одета в черный пуховик, серые джинсы, черные ботинки на платформе. Ульяна может находиться в Ростове, Семибратове или в Ярославле.

Если вы знаете, где сейчас подростки, сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112, или на номер «ЯрСпаса» 8-910-964-08-38.

Вечером 31 января поступила информация, что подростки найдены. Они живы и здоровы.

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