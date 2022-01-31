Ярославские инфекционисты рассказали, как протекает COVID-19 у детей и подростков

Коронавирус дети переносят легче, чем взрослые Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи ярославской инфекционной клинической больницы рассказали, как протекает коронавирус у детей и подростков. Замечено, что инфекцию они переносят гораздо легче, чем взрослые, но при этом расслабляться родителям не стоит.

- У детей коронавирусная инфекция характеризуется интоксикацией и катаральными явлениями. Это повышение температуры, которая может быть самой разной. Есть дети, которые болеют с температурой 38 градусов. Также есть дети, у которых она повышается до 40, и на ее фоне нередко отмечаются фебрильные судороги. Катаральный синдром также самый разнообразный: от ринофарингита до бронхита. У нас есть пациенты с двусторонней пневмонией, к счастью, сейчас их меньше, чем в прошлые ковидные волны, - рассказала заместитель главного врача по лечебной работе больницы Светлана Кочкина.

Опасен и постковидный синдром, но, говорят медики, у детей он встречается гораздо реже, чем у взрослых. Обычно дети и подростки жалуются на слабость и утомляемость, головные боли, учащенное сердцебиение. Бывают и более тяжелые случаи.

- Мы наблюдали пациентов, у которых COVID-19 отразился на работе сердечно-сосудистой, легочной и других систем. В стационаре нашей больницы их обязательно наблюдают сразу несколько врачей, в том числе кардиоревматологи, хирурги и нефрологи, - говорит Светлана Кочкина.

28 января в Тутаевской ЦРБ развернули 30 дополнительных детских коек, всего в регионе для ребят с коронавирусом в больницах оборудовано чуть меньше 200 мест. Занята примерно половина из них.