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Общество31 января 2022 9:36

Ярославских студентов-медиков направят на практику в больницы области

Старшекурсники будут помогать врачам
Полина Вачнадзе
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Старшекурсники будут помогать врачам

Старшекурсники будут помогать врачам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Ярославской области ректор медицинского университета принял решение оправлять студентов на практику в больницы. Соответствующий приказ уже подписан.

Помогать врачам будут студенты 5 и 6 курсов специальности «Лечебное дело» и учащиеся 6 курса специальности «Педиатрия». Исключение сделают только для студентов, которые обучаются по целевым договорам Вологодской области.

Практика в больницах началась сегодня, 31 января, и продлится до 26 февраля.

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