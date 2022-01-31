Ярославских студентов-медиков направят на практику в больницы области

Старшекурсники будут помогать врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Ярославской области ректор медицинского университета принял решение оправлять студентов на практику в больницы. Соответствующий приказ уже подписан.

Помогать врачам будут студенты 5 и 6 курсов специальности «Лечебное дело» и учащиеся 6 курса специальности «Педиатрия». Исключение сделают только для студентов, которые обучаются по целевым договорам Вологодской области.

Практика в больницах началась сегодня, 31 января, и продлится до 26 февраля.