Россельхознадзор возобновляет реализацию лекарственного препарата для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, по информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает, что на основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 – ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в связи с подтверждением качества лекарственного препарата «Диклакокс Форте» (серия 1010321, срок годности 03.2023 и серия 1011020, срок годности 10.2022) производства ООО «Белфармаком» (Белгородская область), принято решение о возобновлении обращения указанных серий лекарственного препарата.

С помощью системы «Меркурий» выявлена продукция с истекшим сроком годности.