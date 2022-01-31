ООО «Транснефть – Балтика» в 2021 году провело 64 тысячи экологических исследований

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля в 2021 году. За этот период на объектах общества, расположенных в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, проведено 64 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха.

В составе предприятия действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Основная часть экологических исследований в минувшем году – 56 тыс. – выполнена силами собственных лабораторий компании.

Исследования показали соответствие нормативам состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов. Большое внимание уделялось исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

Важной составляющей экологической деятельности предприятия является борьба с несанкционированными свалками в охранной зоне трубопроводов. В 2021 году сотрудниками общества на территории Ленинградской области ликвидировано 33 таких свалки общим объемом почти 500 куб. м. В рамках программы по сохранению биологического разнообразия в прошлом году выпущено 53 тыс. экземпляров молоди стерляди в реку Оку в Московской области и Угличское водохранилище в Тверской области.

Внешний инспекционный аудит предприятия подтвердил соответствие системы экологического менеджмента международным стандартам ISO 14001:2015. Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».