В Ярославской области увековечат память о Владимире Гречухине

С известным краеведом простились 30 января. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Мышкине Ярославской области вчера, 30 января, простились с известным краеведом и заслуженным работником культуры Владимиром Гречухиным. В том числе и благодаря его стараниям город Мышкин стал популярным туристическим направлением, куда ежегодно приезжают тысячи людей. При активном участии Владимира Гречухина в 1987 году был разработан бренд «МышЪгород», который стал популярным не только у российских, но и у иностранных туристов.

Память о Владимире Александровиче предложил увековечить врио губернатора региона Михаил Евраев.

- Мы познакомились недавно, когда ездил туда. Не получилось толком поговорить, но из недолгого общения стало понятно, как он любил свой дом - свой Мышкин. Обязательно увековечим память о Владимире Александровиче в Ярославской области, - написал глава области на своей странице в соцсети.

Владимир Гречухин скончался 27 января.