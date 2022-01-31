В Ярославле столкнулись скорая помощь и легковушка

В Ярославле столкнулись "Рено" и "скорая". Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"

В Ярославле вчера, 30 января, в Ленинском районе на улице Чехова произошло ДТП: столкнулись «Рено» и машина скорой помощи.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Повреждения получили только автомобили. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Но по словам очевидцев, в большей степени в столкновении виноват водитель «скорой».

- Легковая ехала прямо, скорая помощь поворачивала без спецсигналов и не уступила. У легковой не было шансов остановиться, он пытался, - пишет в группе «Ярославль LIVE» очевидец ДТП.