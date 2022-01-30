В Ярославской области произошла авария, машины раскидало по дороге

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, ГИБДД и медики. Фото: группа "Ярославль LIVE"

В Ярославской области 30 января, около 14:40 часов, произошла авария на дороге «Ярославль-Шопша». Рядом с поселком Дубки столкнулись машины «Тойота» и «ВАЗ». Удар был такой силы, что иномарку откинула в сугроб возле дороги, а второе авто очутилось на разметки, заняв две полосы.

- По предварительной информации, пассажир «Тойоты» нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, ГИБДД и медики. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.