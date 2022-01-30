На Ярославскую область обрушится 1/4 месячной нормы снега

Какой будет погода на этой неделе в Ярославле. Фото: центр "Фобос"

На Ярославскую область идет капризный североатлантический циклон "Надя". Уже в вечер воскресенья, 30 января, тучи со снегом накроют регион.

- В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом столичный регион – за 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра, - сообщили в центре "Фобос".

"Надя" пробудет в области до вечера понедельника, но за это время успеет выпасть около 10 миллиметра осадков, что составляет ¼ от месячной нормы.