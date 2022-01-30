Скончался "родной" для ярославцев актер Леонид Куравлев

Известно, что актер умер из-за тяжелой болезни. Фото: группа ВКонтакте "Леонид Куравлев"

30 января стало известно, что на 86-ом году жизни скончался народный актер РСФСР Леонид Куравлев. Об этом сообщили в информационном агентстве ТАСС:

- Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном.

Известно, что актер умер из-за тяжелой болезни. Миру Леонид Куравлев известен яркими ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Из Лебяжьего сообщают», «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

Еще одну кинокартину "Афоня", в которой Леонид Вячеславович сыграл главную роль - Афанасия Борщова, снимали в Ярославле. В кадр попали брагинские хрущевки, Спасо-Преображенский монастырь, улица Свободы и другие уголки города.